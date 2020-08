Die spektakulären Bilder vom vorjährigen Massenstart haben sich eingeprägt. Die aufwendig konstruierte Rampe über die Traun wird beim Museumsteg auch diesmal wieder zu bestaunen sein. Anders als 2019 werden sich aber die Triathleten am Sonntag, 16. August (Startzeit 9 Uhr), in 20- Sekunden-Intervallen in die Traun stürzen.