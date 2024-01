Welser Tourismusverband verzeichnete 2023 elf Prozent mehr Nächtigungen

Deutliche Zuwächse bei den Nächtigungszahlen in Wels, Sattledt, Kremsmünster und den 15 freiwilligen Mitgliedern des Verbandes.

Ein sattes Plus von elf Prozent im Vergleich zu 2022 weist die Nächtigungsbilanz des Tourismusverbandes Region Wels für das Jahr 2023 aus: 362.000 Übernachtungen haben die 77 Mitgliedsbetriebe verzeichnet. "Das zeigt, dass der Tourismusverband erfolgreich die Gemeinden Wels, Sattledt und Kremsmünster mit den 15 freiwilligen Mitgliedsbetrieben in den Umlandgemeinden vereint", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Platzer.

150.000 Gäste haben die Region im Vorjahr besucht – 46 Prozent davon waren Österreicher, 43 Prozent Deutsche, der Rest teilte sich auf 43 Herkunftsländer auf. Auch die Zahl der Betten ist angewachsen – um 400 Stück auf insgesamt 3300. Ein Rekord wurde im Juni aufgestellt: Mit 29.803 Nächtigungen in der Region war es der stärkste Monat für die Beherbergungsbetriebe überhaupt.

Die Entwicklung fiel in den einzelnen Kommunen unterschiedlich aus: Wels verzeichnete mit 228.043 Nächtigungen ein Plus von 11 Prozent. Sattledt steigerte sich um drei Prozent auf 32.989 Übernachtungen. Allein Kremsmünster verzeichnete mit 20.390 Nächtigungen ein Minus von 14 Prozent, allerdings war 2022 ein Rekordjahr.

In Wels machten Wirtschaftstouristen rund drei Viertel der Gäste aus, sagt Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Martin Oberndorfer (VP): "Wir werden unser Profil in diesem Bereich daher weiter stärken. Aber auch im Freizeitbereich wollen wir uns verbessern, besonders im Radfahrbereich soll es in den kommenden Jahren mehr Routen um Wels geben."

Bürgermeister Andreas Rabl (FP) sieht einen Erfolg für die Strategie, Stadtmarketing und Tourismusverband zu verschmelzen: "Wir haben es geschafft, Synergien zu nutzen, sodass Stadt und Umland profitieren." Nach der erzwungenen Corona-Pause werde die Stadt sich ab heuer wieder verstärkt bemühen, Großkonzerte nach Wels zu holen. Auch die Landesgartenschau 2027, für die sich die Stadt beworben hat, soll ein Besucherplus bringen. "Immer wichtiger werden auch Green Meetings, da haben wir mit der Lage von Wels und der Anbindung an den öffentlichen Verkehr optimale Bedingungen", sagt der Stadtchef.

Fusion mit Vitalwelt?

Thema war bei der Präsentation der Bilanz auch die Änderung im Oberösterreichischen Tourismusgesetz: Wie berichtet müssen die aktuell 19 Tourismusverbände im Bundesland bis 2025 auf sechs bis sieben zusammenwachsen. Wels könne als Statutarstadt allein bleiben, führe aber Gespräche mit der Vitalwelt und Bad Hall, sagt Stadtmarketing- und Tourismus-Region-Geschäftsführer Peter Jungreithmair: "Wir sind in der Entwicklung schon wesentlich weiter als der Rest von Oberösterreich. Daher hätten wir viel Expertise zu bieten."

Autor Valentin Bayer