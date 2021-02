Welser Toptalent wieder erfolgreich

Am Wochenende stellte der 12-jährige Wiener im Wels-Dress sein Talent erneut unter Beweis. Gegen Guntramsdorf (6:2) und Gumpoldskirchen (6:3) feierte das B-Team zwei klare Siege. Als jüngster Ligaspieler aller Zeiten steuerte Rzihauschek jeweils zwei Einzelerfolge bei. Die Welser B-Mannschaft steht nun in der Tabelle auf Rang zwei. Ab März geht es um den Aufstieg in die Bundesliga.

