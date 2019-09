Welser Tierheim lädt zum Tag der offenen Tür

Auf dem Programm steht ein kurzer Auftritt einer kleinen Abordnung der Band Hoamspü. An ein tierliebendes Publikum richten sich ein Kinderworkshop unter dem Motto "Sprichst du kätzisch?" sowie Vorträge zu den Themen "Wildtiere in Not – was tun?" und "Katzenerziehung". Darüber hinaus gibt es eine Kinderbetreuung mit Kinderschminken und eine Tombola mit tollen Preisen.

Mehrere Aussteller präsentieren ihre Dienstleistungen rund um das Tier und auch das leibliche Wohl seiner Gäste behält das Tierheim im Auge. Wanderkoch Christoph Hofinger bereitet pikante Schmankerl zu. Der Verein der Freunde des Tierheims lädt zum Kuchenbuffet.