Um die strengen Klimaziele zu erreichen, müssen die Anforderungen an die Bauwirtschaft erhöht werden. Nachhaltiges Bauen steht auch im Fokus der elften klimaaktiv Tagung an der Welser Fachhochschule, die am 18. November stattfindet. "Die Tagung bietet einen Gesamtüberblick. Erläutert werden die wichtigsten Neuerungen wie der Grün- und Freiflächenfaktor oder auch die Kreislauffähigkeit der Gebäude", berichtet Organisator Herbert Leindecker.