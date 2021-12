Vier Tage lang buchstäblich nur von Wasser und Brot lebte ein junger Welser, bevor er sich Hilfe suchte und sie bei der OÖ Tafel in der Neustadt in Wels fand. "Wir haben ihn dann gleich mit Essen und einem Lebensmittelpaket versorgt", erzählt Erwin Hehenberger, der Leiter der Sozialeinrichtung am Flotzingerplatz. Der junge Mann hatte weder Anspruch auf Arbeitslosengeld, Mindestsicherung noch hatte er eine Krankenversicherung.