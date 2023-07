Wels: Drei Straßennamen sind "besonders belastet"

WELS. Bereits im April ist über die Welser Antifa ein Entwurf durchgesickert, nun legte die Stadt die Endfassung des Straßennamen-Berichts vor. Darin bewertete ein Historikerteam rund um Stadtarchivar Michael Kitzmantel, welche Namensgeber von Welser Straßen aufgrund ihrer Handlungen und Aussagen als problematisch gelten.

Bei 20 Personen sehen die Autoren des Berichts Diskussionsbedarf, bei dreien sei dieser erheblich:

Franz Resl, beliebter Humorist in der Nachkriegszeit, betrieb unter anderem in Zeitungsartikeln massive NS-Propaganda und war Ratsherr in Linz. Er schrieb zahlreiche antisemitische Texte. Ihn ehrte die Stadt mit der Franz-Resl-Straße in der Pernau.

Eine Kreuzung weiter findet sich die Waggerl-Straße. Schriftsteller Karl Heinrich Waggerl war schon vor 1938 Teil nationalsozialistischer Organisationen und unterstützte den Anschluss, im Dritten Reich leitete er die Reichsschrifttumskammer im NS-Gau Salzburg.

Der renommierte Chemiker Richard Kuhn war an der Entwicklung des chemischen Kampfstoffes Soman beteiligt. Er wusste zudem über Menschenversuche der Nationalsozialisten Bescheid. Die Kuhnstraße in der Noitzmühle ist nach ihm benannt.

Bei der Untersuchung seien einige Einschränkungen vorgenommen worden, erklärte Archivar Kitzmantel bei der Präsentation des Berichts: "Persönlichkeiten, die vor dem Wiener Kongress 1815 gelebt und gewirkt haben, werden nicht berücksichtigt, weil sie zu weit vom modernen Denken entfernt sind. Das ist bei solchen Untersuchungen üblich." Persönlichkeiten wie Martin Luther, dessen antisemitische Aussagen immer wieder kritisiert werden, wurden daher nicht betrachtet.

Bürgermeister Andreas Rabl (FP) hat die Untersuchung 2020 veranlasst, weil immer wieder einige Straßennamen in Wels kritisiert worden waren. "Es war mir wichtig, eine Gesamtbewertung zu erstellen, auf deren Grundlage das weitere Vorgehen entschieden werden kann", sagt der Stadtchef. Zudem lege er Wert darauf, dass der Bericht nicht nur hinsichtlich Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, sondern auch auf Linksextremismus und antidemokratisches Verhalten prüfe.

Das dürfte der Grund sein, dass auch Bertolt Brecht auf der Liste landete – der Schriftsteller hat antidemokratisches Gedankengut vertreten und das Ulbricht-Regime in der DDR unterstützt. Der amerikanische Präsident Dwight Eisenhower wird genannt, weil er unter anderem das faschistische Franko-Regime in Spanien unterstützt hat.

Dass beide als problematisch eingestuft wurden, kritisiert Grünen-Stadtrat Thomas Rammerstorfer. Seine Partei hatte schon im April Einwände gegen die Untersuchung vorgebracht. Der Bericht sei eine gute Diskussionslage, aber "Eisenhower hatte einen wesentlichen Anteil an der Befreiung Europas vom Nazi-Terror", sagt Rammerstorfer. Die weitere Vorgehensweise sei nun in einer Debatte aller Parteien zu klären.

SP klar für Umbenennungen

Eine solche soll es laut Rabl im September geben. Möglich sind Erklärungstafeln unter den Straßenschildern oder Umbenennungen. Rabl und die FPÖ lehnen Letztere ab, sie würden "die Geschichte auslöschen". Zudem sei der Verwaltungsaufwand zu groß. Auch VP-Stadtrat Martin Oberndorfer favorisiert Tafeln. "Das wäre eine Chance, darüber zu reflektieren, wie sich der historische Blick auf diese Persönlichkeiten verändert hat, seit diese Straßen benannt wurden", sagt er. Er hoffe auf eine Lösung, die alle Parteien unterstützten.

Klar für Umbenennungen sei die SPÖ, erklärt Fraktionsführerin Silvia Huber: "Die Franz-Resl-Straße und die Kuhnstraße sollten auf jeden Fall umbenannt werden. Waggerl hat sich später geläutert, daher ist es in diesem Fall nicht notwendig", sagt sie.

