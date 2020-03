4,4 Millionen Euro sind in diesem Jahr für den Welser Straßenbau eingeplant. Das sind um rund 1,4 Millionen mehr als 2019. Der Zustand der Welser Straßen wird objektiv betrachtet immer besser. Im stadteigenen Straßenzustandskataster sind alle öffentlichen Verkehrsflächen erfasst. Demnach sind 66 Prozent der 590 Straßen-, Gehweg- und Radwegkilometer in einem sehr guten oder guten Zustand – gegenüber 2019 ein Plus von drei Prozent.