Welser Start-up setzt auf Bitterstoff-Produkte

Lisa und David Faber eröffneten gemeinsam mit dem Apothekerehepaar Marie und Michael Greiff das Start-Up "Bitter & Friends", einer Manufaktur mit Onlineshop für hochwertige Bitterstoff-Produkte. In Handarbeit werden Bitter-Tropfen, Elixiere, Sprays Tees und Liköre hergestellt. Von Wels aus wird der österreichische und deutsche Markt bedient. Die vier Unternehmer träumen von der Internationalisierung.

Bitterstoffe spielen für den menschlichen Körper eine wichtige Rolle. Sie unterstützen die Leber, den Fettstoffwechsel und die Ausscheidung schädlicher Stoffe. Zudem aktivieren sie Magen und Darm. Über das vegetative Nervensystem tragen sie zu mehr Entspannung und Beruhigung bei.

Ziel des Welser Start-ups ist auch, altes Wissen über Kräuter weiter zu verbreiten, um Menschen in ihrem Wohlbefinden zu unterstützen: "Wertschätzung gegenüber Mitmenschen erachten wir als Notwendigkeit für ein nachhaltiges Miteinander. Alles soll in Balance sein", so Lisa und David Faber über die Philosophie von "Bitter & Friends".