Auf die Frage "Was willst du einmal werden?" gab der Welser Leuart Isufi in der Schule immer dieselbe Antwort: "Ich werde einmal Unternehmer." Nach der schulischen Ausbildung an der HAK in Wels verwirklichte sich der heute 25-Jährige, der im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie aus dem Kosovo nach Österreich geflüchtet war, seinen Traum von der Selbstständigkeit. Vor zwei Jahren gründete er seine Firma GuestConnect. Isufi verbindet dabei Gastrobetriebe näher mit den Kunden.