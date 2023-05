Welser Start-up bei "2 Minuten, 2 Millionen"

Bild: bitter and friends

Das Team von "Bitter and Friends" will die Investoren von sich überzeugen.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass das Welser Unternehmen Bitter & Friends, eine Manufaktur für Bitterstoff-Produkte, zwei Investoren bei der Puls4-Show "2 Minuten 2 Millionen" überzeugen konnte.

Am Dienstag, 6. Juni, sind die Gründer David und Lisa Faber und die Apotheker und Bitterstoff-Experten Marie und Michael Greiff erneut im TV zu sehen. Der Beitrag gibt einen Einblick in die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren. "Wir konnten unseren Umsatz nach der Ausstrahlung der Sendung um mehr als 400 Prozent steigern", sagt Mitgründerin und Geschäftsführerin Lisa Faber. Trotz des Erfolges habe es auch immer wieder logistische und bürokratische Herausforderungen gegeben, die unternehmerisches Geschick und Kreativität verlangten.

Vertrieben werden die Bitterstoff-Produkte wie Tropfen, Elixiere, Sprays, Tees und Liköre über einen Onlineshop, in Wels sind sie bei der Kaffeerösterei dunkelhell erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger