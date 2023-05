Welser Stadtfest wird nun wieder zum jährlichen Fixpunkt im Kalender

Zum Jubiläum "800 Jahre Wels" legte das Welser Stadtfest im Vorjahr einen höchst erfolgreichen Neustart hin, 110.000 Besucher kamen. Das ist die hohe Messlatte für die Neuauflage der Veranstaltung, die am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, wieder mit einem 40-stündigen Programm in der gesamten Innenstadt über die Bühne gehen wird. An die 100 Partner, Vereine, Unternehmen, Schulen und Organisationen sind dabei, die OÖNachrichten sind als Medienpartner mit an Bord.