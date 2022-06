Welser Stadtfest begann fulminant: Heute geht es ins "Grande Finale"

Das unter Patronanz der OÖNachrichten stattfindende Mega-Event wird heute fortgesetzt und am späten Abend nach 40 Stunden zu Ende gehen.

In der Innenstadt wird das Fest als Höhepunkt des Jubiläumsjahres "800 Jahre Wels" zelebriert. Bereits gestern feierten tausende Menschen zwischen Zwinger und Kaiser-Josef-Platz. Schon am ersten Festtag wurde deutlich, dass die Welser Vereine, Firmen und Institutionen, die mit Ständen und Attraktionen vertreten sind, sich als große Gemeinschaft präsentieren. Wels-Marketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair zeigte sich erleichtert, dass die monatelange Vorarbeit nicht umsonst war.

Der Fightclub „Silberrücken“ lud unter freiem Himmel zu einem Schaukampf. Bild: fam

Sturz in die Tiefe

Während Bürgermeister Andreas Rabl mit nur drei Schlägen das Innerste des Bierfasses gekonnt nach außen beförderte, konnte Vizebürgermeister Klaus Schinninger nicht dazu überredet werden, beim heute stattfindenden Bungee-Jumpen vom 65 Meter hohen Felbermayr-Kran in die Tiefe zu springen: "Ich leide an Höhenangst", gestand der SP-Chef. Zuvor kündigte sein blaues Gegenüber an, die Mutprobe zu wagen. Beide versprachen aber, am Stadtfest und anschließend in der Nacht-gastro lange auszuharren.

Nicht nur lokale Politiker lädt das Jubiläumsfest zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Auf mehreren Bühnen treten auch heute wieder Schulen und Vereine auf, während sich abends regionale Bands einem großen Publikum präsentieren. Gestern war es die "Rockstory", welche den Besuchern mit gehöriger Lautstärke einheizte. Als Hauptact folgte der "Hot Pants Road Club" mit Leadsänger Andy Gabauer. Heute wird die Welser Band "Hoamspü" in den Abendstunden sämtliche Klassiker des Austropop zum Besten geben.

In den Minoriten mixten Schülerinnen der Welser HBLW coole Drinks. Bild: fam

Rad fährt mit Wasserstoff

Es sind aber nicht nur die lauten Töne, die beim Publikum Beachtung verdienen. Neben den Präsentationen von Vereinen und Firmen sollte man sein Augenmerk auch auf die Leistungen der Welser Schulen und der Fachhochschule richten, die sich vor und im Veranstaltungszentrum Minoriten präsentieren. Die FH zeigt dort etwa das mit einer Brennstoffzelle und grünem Wasserstoff betriebene Liegerad, welches von Welser Bachelorabsolventen entwickelt wurde. Wie man Popcorn in einem Wirbelschicht-Reaktor herstellt und wie ein an der FH entstandenes Programm zur Gesichtserkennung funktioniert, kann ebenso bestaunt werden. (fam)