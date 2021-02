Welser Stadtball soll die Rückkehr zur Normalität einläuten

Mit viel Zweckoptimismus wird aktuell an den Vorbereitungen für einen Welser Stadtball gearbeitet. Wels-Marketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair zeigt sich zuversichtlich, den Charity-Ball gemeinsam mit den Welser Serviceclubs in der zweiten Junihälfte veranstalten zu können. Inoffiziell wird der 26. Juni genannt. Dafür gibt es noch keine Bestätigung. "Es steht alles noch auf wackeligen Beinen, aber das kleine Feuer ist entfacht. In den nächsten Wochen wollen wir etwas Konkretes auf den Tisch legen", sagt Jungreithmair.

Wäre Corona nicht gewesen, hätte der Stadtball diesen Samstag mit neuer Kulisse seine Premiere gefeiert. Das umfassend sanierte Stadttheater mit dem geräumigen Foyer ist ein optischer Leckerbissen. Der geplante Eröffnungstermin am 6. November vorigen Jahres fiel bekanntlich dem Virus zum Opfer. Inzwischen stehen die Welser Stadtväter bereits wieder in den Startlöchern, um den aufgefrischten Ball-Room mit dem repräsentativen Eingangsbereich erstmals in Szene zu setzen.

Serviceclubs sind mit im Boot

Zuletzt fanden erste Gespräche mit Vertretern der Welser Serviceclubs statt, die dem Vernehmen nach wieder mitmachen wollen: "Ich habe das Gefühl, es wird sehr umsichtig daran gearbeitet. Eine so große Veranstaltung kann natürlich nur dann über die Bühne gehen, wenn es die Sicherheitsvorschriften zulassen. Ob der Eintritt mit Antigentests oder den bis dahin durchgeführten Impfungen möglich sein wird, muss sich noch herausstellen", sagt Claudia Lehner-Linhard, Präsidentin der Welser Leonessen.

Das soziale Engagement des Balls bleibt erhalten. Künftig soll jedoch an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet werden, weil das neue Stadttheater weniger Platz bietet, was sich wiederum auf die Zahl der Bars auswirkt. Diese soll reduziert werden. Die Clubs sollen deshalb kooperieren.

Der letzte Stadtball fand vor genau zwei Jahren statt. Im Vorjahr musste der Welser Opernball eine Pause einlegen, da die Bauarbeiten in und am Stadttheater gerade auf Hochtouren liefen. Sollte im Juni alles nach Plan verlaufen, würden bei der zwölften Auflage wie bisher rund 1200 Ballgäste das Tanzbein schwingen.

Gesellschaftliches Comeback

Zugleich soll die Tanzveranstaltung das gesellschaftliche Comeback in Wels einläuten: "Indoor wäre es das erste Event im größeren Stil", betont Jungreithmair. Die erste große Freiluftveranstaltung ist am 1. Mai auf dem Stadtplatz vorgesehen. Im Anschluss plant der Wels-Marketing-Chef bereits wieder eine Shopping Night. 2020 wurden das Maibaumfest und die Shopping Night abgesagt.

Optimismus leben

Ähnlich wie Jungreithmair kommentiert auch Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) die Stadtball-Pläne für die zweite Junihälfte vorsichtig: "Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass er am Ende doch nicht stattfindet." Er sei aber bei allen Projekten extrem dahinter, weil die Bevölkerung Zuversicht und Perspektiven brauche: "Wir müssen diesen Optimismus leben und diesen der Bevölkerung vermitteln. Es gibt ein Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Gemeinschaftsleben. Wir wollen wieder auf Trab kommen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at