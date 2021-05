Welser Stadtball kann im Sommer doch nicht stattfinden und wird verschoben

Die Vorbereitungen liefen bereits seit Monaten, aber nun kam die Absage für den am 26. Juni geplanten Welser Stadtball im frisch sanierten Stadttheater. Coronabedingt wird der Charityball des Wels Marketing und der neun Welser Serviceklubs auf den 5. Februar 2022 verschoben.

Ab 19. Mai können zwar wieder Veranstaltungen stattfinden, aber nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und nur mit der Hälfte der möglichen Platzkapazität. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen sei kein Stadtball möglich, so die Veranstalter. Stadtmarketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair betont, dass bereits das gesamte Stadtballkonzept erarbeitet wurde und viele gute Ideen entwickelt wurden. Das Gute daran sei, dass das Konzept vom Programm bis zur Gastronomie ins nächste Jahr übernommen werden könne. Viele der langjährigen Partner werden auch nächstes Jahr wieder beim gesellschaftlichen Höhepunkt der Welser Ballsaison dabei sein.

Der Charityball mit neun Serviceklubs findet am 5. Februar statt. Bild: WMT

Sitzplatzkonzerte am K.J.

Stattfinden werden im Sommer aber zahlreiche Freiluftveranstaltungen, die nach den jeweils aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und Vorgaben mit der Stadt und den Behörden abgestimmt werden. So werden beispielsweise die Auftritte von OPUS, Hoamspü, Matakustix und Julian le Play am 16. und 17. Juli beim MusikfestiWels als Sitzplatzkonzerte am Kaiser-Josef-Platz über die Bühne gehen.

Die Shopping-Nights sind am 11. Juni und 10. September geplant, der Schnäppchenmarkt soll am 31. Juli zu einem Besuch nach Wels locken.

Auch neue Veranstaltungsformate, wie das Kleinod-Musikfestival vom 27. bis 29. August und die Laufveranstaltung "Wels schwattelt" am 7. August, sind geplant.