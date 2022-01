Welser SP präsentiert ihren neuen Geschäftsführer

Er bringt in der Parteiarbeit langjährige Erfahrung mit und ist gebürtiger Welser: Thomas Pfaffenhuemer wird das Welser SPÖ-Büro leiten. Zuvor war der 54-Jährige in gleicher Funktion im Bezirk Kirchdorf tätig. Der neue Bezirksparteigeschäftsführer hat an der Donau-Uni Krems ein Masterstudium in "Politische Kommunikation" absolviert. Ab Februar betreut er die Welser Stadtpartei und die Ortsparteien in Wels-Land.

"Gemeinsam können wir einiges erreichen", sagt Bezirksparteivorsitzende Petra Wimmer. Erfreut zeigt sich auch Klaus Schinninger, der Vorsitzende der Welser Stadtpartei: "Ich bin froh, dass wir nun endlich eine Nachfolge gefunden haben. Kollege Pfaffenhuemer ist ein erfahrener Mitarbeiter, der die SPÖ in- und auswendig kennt."

"Ich möchte einen Beitrag leisten, dass Wels 2027 wieder eine sozialdemokratische Handschrift bekommt. Darüber hinaus gilt es auch, die Potenziale für die SPÖ im Bezirk zu heben und auszubauen." Pfaffenhuemer tritt die Nachfolge von Mato Simunovic an, der nach einem Disput mit der Landespartei der einvernehmlichen Auflösung seines Dienstvertrages zustimmte.