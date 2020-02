Das 14-jährige Skiklub-Talent Lara Bacherer fuhr am Wochenende einen seiner bisher größten Siege ein. Die für das österreichische Schülernationalteam fahrende Welserin landete im Riesentorlauf zunächst auf dem sechsten Platz. Am darauffolgenden Tag fuhr sie im Slalom an die Spitze.