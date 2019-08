An der notwendigen Ladeinfrastruktur kann es nicht liegen. Allein Wels-Strom bietet im Welser Stadtgebiet und in Thalheim insgesamt 18 Stromtankstellen. Doch die Welserinnen und Welser sind beim Kauf von Elektroautos noch sehr zurückhaltend. Nur 1,5 Prozent der im ersten Halbjahr 2019 neu zugelassenen Autos waren Elektrofahrzeuge, insgesamt 24 an der Zahl. Damit liegt Wels auf dem letzten Platz der Städte und Bezirke in Oberösterreich.