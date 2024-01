Welser Sicherheitsreferent in der Kritik: "Statt zu agieren, reagiert er nur"

Die Zwischenfälle in der Silvesternacht haben Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dem FP-Vizebürgermeister wird unter anderem vorgeworfen, Jugendlichen zu wenig integrative Maßnahmen anzubieten: "Die Zahl der Streetworker in Wels ist halbiert worden", kritisiert SP-Vizebürgermeister Klaus Schinninger, der Kroiß außerdem unterstellt, "nur zu reagieren, statt zu agieren".

Silvesterkrawalle in Wels: Das sind keine Bagatelldelikte

Die Welser SP fordert eine rasche Ausforschung der Täter und die konsequente Anwendung des Gesetzes. Den von Kroiß angekündigten "Blaulicht-Gipfel" begrüßt Schinninger zwar. Neben Gipfeltreffen und Reflexionen erfordere die Sicherheit der Bürger aber auch eine vorausschauende Herangehensweise, um derartige Eskalationen im Vorfeld zu verhindern.

Von den Grünen werden die Vorkommnisse in der Silvesternacht verurteilt. Für Stadtrat Thomas Rammerstorfer kommen sie aber nicht überraschend: "Bereits in den letzten Wochen hat es in der Noitzmühle etliche Sachbeschädigungen gegeben. So wurde der Tischtennistisch zerstört, die Müllinsel beim BFI abgefackelt und es gab diverse Schmierereien mit Hamas-Bezug." Den Grünen fehlt es an Stadtteilarbeit und Streetwork, sprich, an aufsuchender Jugendarbeit als präventive Maßnahme.

Kroiß plant eine Doppelstrategie

Sicherheitsreferent Kroiß reagiert auf die ausufernde Silvesternacht mit Aufklärung und Abschreckung. "Ganz wichtig ist, dass man die Täter ausforscht. Die Strafverfahren werden deutlich machen, dass die Schadenswiedergutmachung richtig ins Geld geht." Gleichzeitig müsse man dem Täterkreis klarmachen, dass mit Brandstiftung und dem Verbarrikadieren von Feuerwehrzufahrten das Leben von Menschen gefährdet werde. Oftmals seien es sogar die eigenen Familienangehörigen.

Aufklären will Kroiß in den migrantischen Kulturvereinen. Etwa, dass Polizei und Feuerwehr aus vielerlei Gründen im heimischen Gemeinwesen hohe Achtung genießen. Am "Blaulicht-Gipfel" sollen neben Vertretern der wichtigsten Einsatzorganisationen auch die Wohnbaugenossenschaften teilnehmen, um unter anderem den Einsatz von Security-Personal zu diskutieren.

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler

