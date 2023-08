Welser Schwimmer am Podest ganz oben

Bei der Junioren-Schwimm-EM in Belgrad sicherte sich Lukas Edl vom Welser Turnverein im Juli Silber, bei den Staatsmeisterschaften in Kapfenberg am Wochenende krönte sich der 16-Jährige zum Österreichischen Staatsmeister über 100 m Schmetterling. Schon im Vorlauf verbesserte er den Uraltrekord von Dinko Jukic in der Juniorenklasse auf sensationelle 0:53,03. Im Finale schlug er dann in 0:53,19 als neuer Staatsmeister an. Er vertritt Österreich ab 4. September in Israel bei der Junioren-WM. Außerdem eroberte er Platz zwei über 50 m Schmetterling und Platz drei über 100 m Freistil. Nebenbei wurde Edl noch dreifacher österreichischer Junioren-Meister.

Edl gewann auch mit Luis Kurz, Viktor Kopf und Thibault Celedin die 4-x-100-m-Freistilstaffel. Die Welser Schwimmer legten eine tolle Zeit von 03:27,67 vor und sicherten sich den Staatsmeistertitel.

Alexander Jaksche wurde über 50 m Schmetterling Dritter.

Platzierungen im A- oder B-Finale gingen beim viertägigen Wettkampf in Kapfenberg noch an Lena Edl, Elena Hemetsberger, Lara Lutz, Livia Strasser, Viktor Kopf, Julius Oberndorfer und Thibault Celedin.

