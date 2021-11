Welser Schubertiade nimmt nächsten Anlauf

Nach der ins Stocken geratenen Konzertsaison 2020/2021 stehen Schubertiade-Intendant Michael Nowak und Partnerin Judith Graf angesichts steigender Corona-Zahlen vor der nächsten Herausforderung. Dennoch zeigt sich der Kulturmanager und Tenor bei seiner Vorschau auf die Saison 2021/2022 optimistisch: "Der Reigen der heurigen Saison ist vielfältig und äußerst sehens- und hörenswert."

Den Anfang macht ein Weihnachtskonzert am 12. Dezember. Es steht unter dem Titel "Pueri Concinite". Namhafte Gesangssolisten und Instrumentalisten sowie die Chöre "NowaCanto" und "Soundbar" werden das Publikum einstimmen auf die stille Zeit.

Die ersten Schubertiade-Termine im neuen Jahr sind am 16. Jänner das Kinderkonzert "Musikalisch Perspektiven schaffen" im Pfarrsaal der Herz-Jesu-Kirche sowie "Kriegers Ahnung" (die letzten Tage Franz Schuberts mit seinem Freund Spaun) am 17. Februar im Welser Kornspeicher. Beide Konzerte wurden von der letzten auf die neue Saison verschoben.

Einem neuen Genre widmet sich die Schubertiade am 24. März mit der Lesung "Geschichten aus dem Leben" des Welser Autors und Stadtschreibers Rudolf Dietl. Die Lesung im "Gwölb" der Familie Kalchmair in Thalheim wird mit Gesang und Akkordeon stimmungsvoll umrahmt.

800-Jahr-Feier mit Mozart

Der 800-Jahr-Feier von Wels ist am 22. Mai das Festkonzert in der Vogelweider Kirche gewidmet. Beim großen Finale der kommenden Schubertiade steht die "Lambacher Sinfonie" von W. A. Mozart am Programm. Erwin Ortner dirigiert das Mozartensemble und den Chor NowaCanto.

Auch diesmal steht die Schubertiade im Zeichen der Gemeinnützigkeit. Wie zuletzt, wird der Verein MPS (Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen) finanziell unterstützt.