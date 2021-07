Der Welser Robert Wrulich und der Pennewanger Franz Brunnthaller gehören zu den zwölf Absolventen, die mit dem "INNOVATIONaward 2021" des Fachhochschul-Fördervereins prämiert wurden. Wrulich gewann in der Kategorie Automatisierungstechnik/Mechatronik. Der Welser hat in seiner Masterarbeit einen innovativen Elektromotor entwickelt und Absatzmärkte analysiert. Der 27-Jährige siegte vor einem Studienkollegen aus Ybbs an der Donau. Auf Platz drei landete mit Daniel Haslinger ein weiterer