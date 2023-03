Sanitäterin wollte Herrchen helfen, aber sein Hund biss zu

Begonnen hat der Einsatz der Rettungskräfte des Roten Kreuzes am Mittwoch kurz vor 8 Uhr. Sie wurden zu einem medizinischen Notfall gerufen, sie sollten einem 76-jährigen Mann helfen, was sie auch taten. Doch während sie den Mann versorgten, machte sich dessen Hund selbstständig und lief aus dem umzäunten Garten. Eine 31-jährige Sanitäterin aus Wels und ein 75-jähriger Freund des Hundebesitzers versuchten den Hund wieder einzufangen. Dabei biss der Vierbeiner beide in die Hand, wodurch sie leicht verletzt wurden. Retterin und Freund wurden zur ärztlichen Begutachtung ins Krankenhaus Wels eingeliefert. Der 76-jährige Hundebesitzer bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner