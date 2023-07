Welser Ruderer für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Übergabe mit den Ministern Ende Juni in Wien

Der Preis wird für außerordentliches Engagement für Nachhaltigkeit vergeben.

Konkret wurde der Club für sein Projekt "Vom Rollstuhl ins Ruderboot" in der Kategorie "soziale Verantwortung" ausgezeichnet. Dabei werden Rollstuhlfahrer an den Rudersport herangeführt. "Die Auszeichnung ist für den Ruderclub Wels eine große Ehre und bestätigt unser Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit und Inklusion", sagt Clubpräsident Florian Fritsch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper