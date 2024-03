Welser Raiffeisen-Chef Stadlberger präsentierte seine letzte Bilanz

Erfreuliche Zahlen präsentierte der Welser Raiffeisen-Chef Günter Stadlberger bei seiner letzten Bilanzpressekonferenz am Mittwoch. Wie berichtet übergibt der 64-jährige Vorstandsvorsitzende mit Ende dieses Jahres an seinen 49-jährigen Nachfolger Roland Hechenberger.

Die Bilanzsumme der Regionalbank mit elf Bankstellen kletterte im Geschäftsjahr 2023 um 6,3 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis stieg von 23,6 auf 41 Millionen Euro, ein Plus von 73,7 Prozent.

"Das Sparbuch ist nicht tot"

Mit den steigenden Zinsen wurde auch das Sparbuch für viele wieder attraktiv. "Das Sparbuch ist nicht tot, es hat einen großen Wert für die Menschen und auch für die Banken für deren nötige Liquidität", betonte Stadlberger. Die guten Zinsen derzeit solle man nutzen, bevor es wieder vorbei sei.

Die Raiffeisenbank Wels konnte 2023 rund 3500 Neukunden gewinnen. Die Ersteinlagen stiegen um zehn Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.

Einzig beim Kreditgeschäft gab es im Vorjahr ein Minus von knapp zwei Prozent auf 1,505 Milliarden Euro. Bei der Immobilienfinanzierung betrug der Rückgang sogar 70 Prozent. Viele junge Paare warten wegen hoher Baukosten, gestiegener Zinsen und strenger Kreditvergaberichtlinien mit dem Hausbau oder Kauf einer Eigentumswohnung ab. "Niemand sollte sich aber abhalten lassen, nach Eigentum zu streben, es ist die beste Zukunftsvorsorge, die man machen kann. Eigentum schlägt Miete", betonte Stadlberger. Er verweist auch darauf, dass nicht nur die Kreditzinsen, sondern auch die Einkommen gestiegen seien.

Wünschen würde sich Stadlberger, dass die öffentliche Hand Sanierungen im gleichen Ausmaß fördere wie den Neubau. "Das hat auch den Vorteil, dass keine neuen Flächen versiegelt werden müssen und die Infrastruktur bereits vorhanden ist."

Die Entwicklung, dass mittlerweile ein Großteil der Kunden die Bankgeschäfte online erledigt, möchte Stadlberger nicht mit der Schließung von Bankfilialen beantworten. In der kleinen Bankfiliale in Schleißheim, wo es nur mehr einen Beratungstag gibt, steht seit einem Jahr die Beratungsbox "Frida". Per Knopfdruck werden die Kunden über Videotelefonie mit einem Mitarbeiter in der Zentrale am Welser Kaiser-Josef-Platz verbunden. Dieser unterstützt bei diversen Bankgeschäften, etwa wenn es darum geht, einen Dauerauftrag zu machen oder ein digitales Sparbuch zu eröffnen.

Zahlen, Daten, Fakten

Mitarbeiter: 117

117 Bankstellen: insgesamt elf, in Wels vier (Kaiser-Josef-Platz, Wels-Gartenstadt, Wels-Neustadt und Wels-Pernau), Aichkirchen, Buchkirchen, Holzhausen, Krenglbach, Marchtrenk, Sattledt und Schleißheim

insgesamt elf, in Wels vier (Kaiser-Josef-Platz, Wels-Gartenstadt, Wels-Neustadt und Wels-Pernau), Aichkirchen, Buchkirchen, Holzhausen, Krenglbach, Marchtrenk, Sattledt und Schleißheim Bilanzsumme: 1,9 Milliarden Euro, die Regionalbank ist damit die größte Raiffeisenbank in OÖ

1,9 Milliarden Euro, die Regionalbank ist damit die größte Raiffeisenbank in OÖ Betriebsergebnis: 41 Millionen Euro

41 Millionen Euro Gesamtmittelaufkommen: 2,01 Milliarden Euro

2,01 Milliarden Euro Finanzierungsleistungen: 1,505 Milliarden Euro

1,505 Milliarden Euro Kunden: rund 39.000

rund 39.000 Genossenschaftsmitglieder: 7478

