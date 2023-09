Welser Radler glänzten national und international

Michael Kukrle konnte den dritten Platz, den er sich am dritten Tag der "Tour of South Bohemia" erobert hatte, auch am letzten Renntag verteidigen und holte Bronze. Im Endklassement fehlten ihm letztendlich nur 25 Sekunden auf den Rundfahrtsieger Martin Solhaug Hansen aus Norwegen.

Kukrles Teamkollege Emanuel Zangerle hielt sich lange in der Spitzengruppe, bevor er kurz vor dem Ziel eingeholt wurde und als Zehnter das Rennen beendete. Durch seinen couragierten Auftritt landete er in der Gesamtwertung auf Platz neun.

Bundesliga-Wertung

Am Sonntag wurde die Radbundesliga 2023 mit einem Rennen in Oberösterreich in Königswiesen beendet. Riccardo Zoidl setzte sich bereits in der zweiten von sieben Runden gemeinsam mit neun Mitstreitern vom Hauptfeld ab. Nach einem hart umkämpften Rennen ging er als Vierter ins Ziel. Sein Kollege Emanuel Zangerle landet in der Bundesliga-Gesamtwertung auf dem dritten Platz.

Daniel Federspiel holte beim City Hill Climb in Salzburg den ersten Platz – vor Tour-de-France-Etappensieger Felix Gall. Es war für Federspiel bereits der dritte Sieg in Folge.

