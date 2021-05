Welser Programmkino feiert Eröffnung

Am verlängerten Wochenende von Samstag bis Montag gibt es Kino von 10 bis 10:. In beiden Sälen sind täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr jeweils fünf Vorstellungen vorgesehen, darunter zwei besondere Vorpremieren (Miss Marx und Falling). Das Extrazimmer versorgt die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten. Erstmals in der Geschichte des Programmkinos wird Popcorn angeboten. "Von einem Bauern aus der Umgebung werden wir mit Maiskörnern beliefert. Die Maschine ist ausgeborgt", verrät Programmkino-Sprecherin Astrid Winkler. Die beiden Säle dürfen nur zur Hälfte befüllt werden. Die Besucher werden auf die 3-G-Regel (getestet, genesen, geimpft) hin überprüft. Informationen zum Eröffnungswochenende unter www.programmkinowels.at