Welser Privatstiftung ackerte Wanderweg um

Wie berichtet, verschwand der beliebte Wanderweg in der Gunskirchner Ortschaft Grünbach unter einem Pflug.

Ende der Vorwoche meldete sich ein Anrainer zu Wort, den besonders das "Bauernbashing" ärgerte, das der Artikel ausgelöst haben soll. Sein Berufsstand werde hier zu Unrecht an den Pranger gestellt. "Das besagte Grundstück, welches umgepflügt wurde, ist seit zwei bis drei Jahren nicht mehr im Eigentum eines Landwirtes", klärt der Mann auf. Der Betrieb, zu dem diese Flächen gehören, sei mittlerweile im Besitz einer Privatstiftung. Dahinter stehe die Familie eines international tätigen Welser Unternehmens.

Thomas Hechinger von der Gemeinde Gunskirchen bestätigt diese Information: "An der Grenze zu Krenglbach hat die Stiftung eine Landwirtschaft mit größeren Flächen gekauft. Der Bauernhof ist unbewohnt." Die Grundverkehrskommission habe dem Deal zugestimmt und dies sei gar nicht so außergewöhnlich, merkt Hechinger an: "Es muss nicht unbedingt ein Landwirt sein, der landwirtschaftliche Grundstücke erwirbt. Der Käufer muss lediglich den Nachweis erbringen, dass es in der Stiftung jemanden gibt, der eine landwirtschaftliche Ausbildung hat."

Weiteres Hindernis

Neben der Zerstörung des Höhenweges in besagtem Teilabschnitt müssen sich die Wanderer auf ein weiteres Hindernis einstellen. Nahe der Innbachtalstraße geht der Wanderweg durch einen Wald, der vom Borkenkäfer befallen war. Die Schäden sind inzwischen behoben: "Ich muss jetzt aber den Wald einzäunen, weil ich sonst aufgrund der Wildproblematik keine Jungkultur in die Höhe bringe", bedauert der Grundbesitzer. Um keine Schwierigkeiten zu bekommen, will der Mann anonym bleiben.

Geplanter Zaun als Barriere

"Ich habe bei der Gemeinde Krenglbach bereits angekündigt, dass ich den Wald einzäunen werde und der Waldweg dann für mindestens zehn Jahre nicht zur Verfügung steht." Der Höhenweg müsste umgelegt werden: "Man geht dann ein Stück neben der Innbachtalstraße, die man auch jetzt schon überqueren muss", schildert der Landwirt.

Der Krenglbacher Höhenweg wurde Anfang der 2000er-Jahre ins Leben gerufen: "Damals bat uns die Gemeinde um die öffentliche Nutzung. Wir haben unter der Bedingung zugestimmt, dass uns keine Haftung trifft und wir die Nutzung jederzeit widerrufen können", schildert der Bauer. Die Vereinbarung sei nur mündlich getroffen worden.

Wie berichtet, scheiterte auch der Welser Tourismusverband mit seiner Absicht, einen Wanderweg entlang der Welser Stadtgrenze zu schaffen. (fam)