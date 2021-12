Welser Pop-up-Store in mittelalterlichen Gemäuern

Am 4. November eröffnete Thomas Griesmeier in der Schmidtgasse seinen neuen Pop-up-Store. Wenig später kam der Lockdown und die vierwöchige Sperre seines Ladens. Mit einem "Restart" am Freitag will der Kaufmann nun verlorenes Terrain aufholen und bis 8. Jänner Vollgas geben: "Anschließend sperre ich wieder für eine gewisse Zeit zu. Das 100 Quadratmeter große Geschäft an der Adresse Schmidtgasse 5 habe ich aber das ganze nächste Jahr angemietet", sagt Griesmeier.

Vor vier Jahren machte sich der Verkaufsprofi selbstständig als Unternehmensberater für Mode- und Sportgeschäfte. Nach zwei Jahrzehnten in der Intersport-Zentrale und weiteren zehn Jahren bei der Handelskette City-Outlet wagte Griesmeier den Sprung in die Unabhängigkeit.

"Dieses Haus ist genial", schwärmt der Retail-Spezialist vom mittelalterlichen Ambiente seines neuen Geschäftsstandortes. Im Erdgeschoß verkauft Griesmeier italienische Damenmode, trendige Accessoires und Dekorartikel in kleiner Stückzahl. Im ersten Stock knipst die Linzer Fotografin Inge Streif am Wochenende Familien- und Weihnachtsbilder. Gleich daneben stellt die Firma Chary-Chick aus Kematen bei Pichl stylische Vintage-Möbel aus.

Geöffnet bis 8. Jänner

Trotz des Lockdowns, der ihm wirtschaftlichen Schaden brachte, bleibt Griesmeier optimistisch: "Es fiel alles ins Wasser, was ich geplant hatte. Sowohl eine Modeschau als auch ein Gesangsabend. Ich kann es aber eh nicht mehr ändern und mache jetzt über die Weihnachtsfeiertage weiter." Bis 8. Jänner bleibt geöffnet. Das Geschäft in der Schmidtgasse ist Griesmeieres fünfter Pop-up-Auftritt. Nach Stationen auf dem Stadtplatz, in der Bahnhofstraße, in der Pfarrgasse und in der Freiung nimmt nun der Modeexperte einen weiteren Anlauf für sein neues Geschäft auf Zeit.

Die Corona-Hilfen laufen an Griesmeier großteils vorbei. "Dadurch, dass ich meinen ersten Store 2019 erst Ende November eröffnete, falle ich bei der Umsatzentschädigung um sämtliche Förderungen um." Das Geld seiner Kunden und eine volle Kassa sei ihm ohnedies tausendmal lieber als der mühsam beantragte und oftmals verspätet ausbezahlte Schadenersatz von Vater Staat. (fam)