Welser Polizei zog gleich zwei Drogenlenker an einem Abend aus dem Verkehr

Während einer zivilen Verkehrsüberwachung wurde eine Streife der Welser Polizei gegen 18.20 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, der in Wels-Ost auf der B1 stadteinwärts fuhr. Nach einem Beschleunigungsduell mit einem anderen Pkw - die Beamten konnten per Videomessung 110 km/h in einer 70er-Zone feststellen - hielten die Polizisten das Fahrzeug an. Der 30-jährige Lenker aus Holzhausen wies deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf. Einem freiwilligen Vortest stimmte er zu. Das Ergebnis war eindeutig: Der Mann hatte Drogen konsumiert. Ein Arzt stellte schließlich seine Fahruntauglichkeit fest.

Den Führerschein ist der 30-Jährige nun vorerst los, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf ihn kommen jetzt gleich mehrere Probleme zu: Er wird wegen der Geschwindigkeitsübertretung, wegen Lenkens unter Suchtmitteleinfluss und mehrerer technischer Umbauten an seinem Auto angezeigt.

Nächste Kontrolle, nächster Führerschein weg

Als sich die Polizeistreife kurz nach 20 Uhr gerade auf der Rückfahrt von der klinischen Untersuchung des 30-Jährigen befand, zog ein weiterer Pkw mit Welser Kennzeichen in Wels-West auf der B1 die Aufmerksamkeit der beiden Polizisten auf sich. Sie hielten das Fahrzeug an. Auch dieser Lenker, ein 44-jähriger Welser, zeigte eindeutige Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung.

Ein freiwillig durchgeführter Vortest verlief auch bei ihm positiv und der Lenker wurde zur klinischen Untersuchung vorgeführt - er war fahruntauglich. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

