Welser planen 170 neue Wohnungen

THALHEIM. Das Unternehmen "Trio Development" von Knut Drugowitsch und Wolfgang Mairhofer aus Thalheim segelt weiter auf Erfolgskurs.

Die Immobilien-Entwickler haben sich beim nachhaltigen Bauen und beim Sanieren historischer Gebäude seit der Gründung im Jahr 2010 einen Namen gemacht. Heuer soll bei zehn Projekten im Hausruck- und im Traunviertel mit dem Bau von 170 neuen, hochwertigen Eigentumswohnungen begonnen werden, berichtet Trio in einer Aussendung.

In Wels-Lichtenegg plant das Unternehmen am Weidenweg 25 Wohnungen in Holzbauweise – mit E-Carsharing als Mobilitätskonzept inklusive. Bei diesem Projekt wird auch ein Altbestand saniert und damit 18 Wohnungen geschaffen. Schließlich will Trio am Kreuzweg in Lichtenegg in einer alten, leerstehenden Villa zwölf Wohnungen realisieren.

