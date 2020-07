Imposant, großartig, einzigartig: Mit viel Anerkennung wird das Welser Open-Air-Kino auf dem Messegelände bedacht. Wer einmal dort war, ist begeistert und will wiederkommen. Die OÖNachrichten sind Kooperationspartner. Dabei hatten Veranstalter Günter Weninger und Technikchef Kurt Berger vom Start weg das Pech an den Sohlen. Am ersten Spieltag zerstörte ein heftiger Sturm Teile der Einrichtungen. Dazwischen folgte eine neuerliche Sturmwarnung und dann kam auch noch Corona ins Spiel. Von den