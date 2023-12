Welser Notschlafstelle ist seit Wochen voll, auch zu Weihnachten

Bereits am Donnerstag gab es ein Festtagsessen im Tageszentrum in der Salzburger Straße.

22 Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, finden in der Welser Notschlafstelle in der Eisenhowerstraße einen Platz zum Schlafen. Sechs Betten sind für Frauen reserviert. Die Sozialeinrichtung ist seit Wochen ausgelastet, ungewöhnlich ist, dass auch die Frauenplätze alle belegt sind.

Auch im Tageszentrum in der Salzburger Straße ist der Andrang groß. Dort wurden doppelt so viele Care-Pakete mit Lebensmittelspenden ausgegeben wie im vergangenen Jahr. "Wir haben jetzt Menschen bei uns, die sonst nicht unsere Klientel war, wir sind in der unteren Mittelschicht angekommen", sagt Bettina Reichhold, Geschäftsführerin des "E37 Soziales Wohnservice" in Wels. Viele würden mit ihrem Einkommen aufgrund der Teuerung nicht mehr über die Runden kommen. "Diese Menschen sagen uns, dass sie sich die Wohnung, die höheren Lebensmittel- und Stromkosten nicht mehr leisten können, und fragen, ob wir sie unterstützen können", sagt Reichhold.

Die Sozialeinrichtung freut sich auch über Privatspenden. Auch wenn von der Weihnachts- oder Silvesterparty etwas übrigbleibt, ist man in der Sozialeinrichtung über beste Reste froh.

Der Hemmschwelle, mit Menschen am Rand der Gesellschaft in Kontakt zu kommen, wird im Tageszentrum sehr erfolgreich mit dem Projekt "Social Cooking" begegnet. Schulklassen, Freundesrunden, Vereine oder Betriebe kochen für Obdachlose ein warmes Mittagessen.

In Wels gibt es etwa zehn bis 15 Obdachlose mit psychischen Erkrankungen, die das Angebot der Notschlafstelle nicht annehmen und auf der Straße oder in einem alten Auto schlafen. "Wir haben mit ihnen sporadisch Kontakt, wenn sie ins Tageszentrum kommen, die Dunkelziffer wird vermutlich etwas höher sein" sagt Reichhold.

Am Heiligen Abend wird in der Notschlafstelle und im Tageszentrum mit Bratwürsteln, einer kalten Platte und Geschenken gemeinsam gefeiert. (krai)

