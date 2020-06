Welser Messe hofft auf einen starken Herbst und will Einbußen wettmachen

Die Corona-Krise hat die Welser Messe durch Absagen und Verschiebungen wirtschaftlich hart getroffen, die Umsatzeinbußen betragen 4,5 Millionen Euro. Bei Messedirektor Robert Schneider ist die Erleichterung nun groß, dass die Bundesregierung am Sonntag grünes Licht für die Abhaltung von Messen und Kongressen gegeben hat. "Jetzt gilt es im Herbst, einen Teil des verlorenen Umsatzes wieder aufzuholen. Auf uns wartet durch den dichten Messekalender fast im Wochenrhythmus jetzt mehr Arbeit als je zuvor", sagt Schneider. Die 51 Mitarbeiter würden nun möglichst schnell aus der Kurzarbeit zurückgeholt.

Die wichtigste Veranstaltung im Herbst ist für Wels die Landwirtschaftsmesse Agraria (25. bis 28. November), die umsatzmäßig in der Liga der Energiesparmesse spielt. Diese konnte Anfang März eine Woche vor dem "Lockdown" noch stattfinden, allerdings bereits mit einem Besucherrückgang von 18 Prozent. "Seit Jahresbeginn ist die Agraria ausgebucht, es gab nur sehr wenige Stornierungen, und ich hoffe, dass diese nicht mehr werden", sagt Schneider. In den Messeherbst startet die Messe Wels am 5. und 6. September mit der Popkultur-Schau Austria Comic Con. Als Ersatz für die im Frühjahr abgesagte Messe "Blühendes Österreich" findet von 10. bis 13. September als neues Format das "Blühende Gartenfest" statt. "Dafür haben wir ein sehr schönes Konzept ausgearbeitet, das Gartenfest findet hinter dem Teich statt, auch einige Hallen werden bespielt", sagt Schneider. In welcher Dimension diese Messe rund um Gartengestaltung, Pflanzen, Gartenausstattung und Pool stattfinden wird, sei noch offen. Viele potenzielle Aussteller seien in den vergangenen Monaten in Warteposition gewesen, in den nächsten Wochen wisse man mehr. Gleichzeitig am letzten Ferienwochenende findet auch die Youngtimer- und Oldtimer-Messe Classic Austria statt.

Volksfest mit Fragezeichen

Ob dasVolksfest im September genehmigt wird und über die Bühne gehen kann, steht noch immer nicht fest. "Ich bin aber weiterhin zuversichtlich, dass wir das Volksfest machen können", so Schneider. Wenn auch in veränderter Form, wahrscheinlich wird es kein Bierzelt, keine Weinkost und auch kein Weindorf geben, stattdessen ein Konzept mit Pavillons, Biergärten und einem Vergnügungspark. Signale von der Bundesregierung, Volksfeste im Herbst wieder zu erlauben, gibt es noch nicht. Gewissheit bräuchte man laut Schneider mindestens sechs Wochen vorher, um die Vorbereitungen noch stemmen zu können.

Messetermine

Welser Volksfest: 4. bis 6. und 10. bis 13. September

Austria Comic Con: 5. bis 6. September

Blühendes Gartenfest: 10. bis 13. September

Classic Austria: 11. bis 13. September

Pferd Wels: 24. bis 27. September

Caravan Salon Austria: 14. bis 18. Oktober

Retter: 29. bis 31. Oktober

Agraria: 25. bis 28. November

