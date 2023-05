Welser Medienkulturhaus: Bleibt alles, wie es ist?

Im Rennen um die Neubesetzung des Medienkulturhauses wurde am Donnerstag eine Vorentscheidung getroffen. Das Hearing vor dem Lenkungsausschuss und dem nicht stimmberechtigten Stadtsenat gewann das Bewerberteam rund um MKH-Stellvertreter Boris Schuld (MKH_Studios) mit klarem Vorsprung vor den zwei anderen Bewerbern. Das Duo Christoph Brückl und Renate Pyrker (Offenes Kulturhaus Wels) reihte sich noch vor dem Team Stefan Schiehauer & Christoph Schumacher (Medienhaus Medienkunst u. Kulturzentrum Wels).

Für die Welser Freiheitlichen lief das Auswahlverfahren nicht nach Wunsch. Bürgermeister Andreas Rabl und Kulturreferentin Christa Raggl-Mühlberger forderten zuletzt eine Neuausrichtung. Mehr Breite und mehr Publikum lautete der Anspruch der FP, die im Welser Gemeinderat mit der MFG von Jörg Wehofsich die Hälfte der Mandate stellt.

Im Lenkungsausschuss blieben die Blauen in der Minderheit. Den Welser Kulturbeirat vertraten dort Martina Franke und Simone Lindinger. Und auch dieser setzte die MKH-Bewerbung auf Platz eins und erteilte mit seiner Reihung dem Ausschuss eine deutliche Empfehlung.

Rabl bleibt skeptisch

"Ich hätte mir ein anderes Konzept gewünscht. Mir hat die Bewerbung der beiden anderen Kandidaten besser gefallen, weil diese mehr in die Zukunft gerichtet war. Ich bin auch skeptisch, dass das, was vom MKH versprochen wird, auch umgesetzt werden kann", sagte Rabl auf Anfrage der Welser Zeitung.

Die Sieger des Hearings müssen noch mehrere Hürden nehmen. Die unterlegenen Bewerber können Einspruch erheben, was auch erwartet wird. Brückl, der in Wels die Zeitschrift "Monatliche" herausgibt, will das Ergebnis jedenfalls anfechten.

Sollten sich die Konditionen bei den Vertragsverhandlungen ändern, erwägt Rabl eine Neuausschreibung: "Mir fehlt die Fantasie, dass man mit halb so viel Budget wie bisher doppelt so viele Veranstaltungen machen will", zeigt sich Rabl skeptisch. Trotz allem verdiene das Team rund um Schuld einen Vertrauensvorschuss. Diesen gelte es künftig zu bestätigen.

Gerüchte über ein politisch motiviertes, gegen die FP gerichtetes Abstimmungsverhalten dementierten am Freitag sowohl SP-Vizebürgermeister Klaus Schinninger als auch VP-Stadtrat Martin Oberndorfer. "Völliger Unsinn", empörte sich Schinninger über die Behauptung aus dem Bewerberkreis.

Die Abstimmung erfolgte übrigens anonym anhand von sieben Bewertungskriterien. Der zehn Köpfe zählende Lenkungsausschuss setzte sich aus jeweils einem Vertreter aller sechs Gemeinderatsparteien zusammen. Die vier restlichen Stimmen entfielen auf Rabl, Raggl-Mühlberger, Franke (Vorsitzende des Kulturbeirats) und Beiratsstellvertreterin Lindinger.

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler