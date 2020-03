Welser Magistrat  für Parteienverkehr gesperrt

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at

Gleich zu Beginn der neuen Woche hat die Stadt eine weitere Konsequenz aus der Corona-Bedrohung gezogen und den Magistrat für den Parteienverkehr geschlossen. Vor dem Eingang standen am Vormittag zwei Mitarbeiter der Ordnungswache und ließen keinen mehr hinein. Zugleich informierten sie wartende Bürger über die Maßnahme. „Ich habe noch in der Früh telefonisch angefragt, ob mein Ansuche angenommen wird. Jetzt stehe ich da und kann nicht hinein. Ich habe eine pflegegedürftige Mutter zu Hause“, ärgerte sich eine Welserin über die abrupte Sperre. Die Ordnungswache war mit Mundschutz ausgerüstet. Die beiden Mitarbeiter verwiesen auf die Möglichkeit, Anträge zu senden oder sich telefonisch zu informieren. Die Mitarbeiter hatten Visitenkarten der einzelnen Abteilungen bei sich, die sie an die Betroffenen verteilten. „Werde ich jetzt eh nicht gestraft, wenn ich den Erlagschein nicht rechtzeitig einzahle?“, fragte eine Dame. „Nein, Sie können ja begründen, dass sie da waren“, sagte ein Mitarbeiter. Am Vormittag trommelte Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) erneut den Krisenstab zusammen, um über weitere Maßnahmen zu sprechen. Das Ergebnis der Besprechung liegt aktuell noch nicht vor.