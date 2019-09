Welser Lerntafel sucht ehrenamtliche Helfer

Die Welser Lerntafel startete ins neue Schuljahr. Ihre Erfolge sind beachtlich: Neun von zehn Schülern, die regelmäßig die Welser Lerntafel besuchten, konnten sich verbessern, das letzte Schuljahr abschließen und in die nächste Schulstufe aufsteigen.

In den vergangenen drei Jahren besuchten wöchentlich bis zu 30 Schüler aus dem Pflichtschulbereich das Lernzentrum in der Maria-Theresia-Straße 41. Bis zu 15 Ehrenamtliche lernen mit den Kindern und Jugendlichen regelmäßig in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Angeboten werden Gruppen- und Einzelunterricht oder Hausübungstische. "Je mehr ehrenamtliche Lernhelfer die Lerntafel mit ihrer Zeit und Engagement unterstützen, umso mehr Schülern kann beim Lernen geholfen werden", betont Obfrau Karin Hufnagel.

Kontakt: www.lerntafel.at, 0677/62153880