Welser laden im Jubiläumsjahr zum Bezirksmusikfest

Die Stadt Wels richtet am Samstag gemeinsam mit dem Eisenbahnermusikverein und der Stadtmusik Wels das Bezirksmusikfest aus. Mit dem Kommando "Im Schritt Marsch!" stellen sich 16 Musikvereine aus den Bezirken Wels-Stadt und -Land der Marschwertung des Blasmusikverbandes Oberösterreich. Die teilnehmenden Musikkapellen bespielen ab 17 Uhr die Innenstadt und beweisen ihr Können beim gleichzeitigen Marschieren und Musizieren. Nach der Aufstellung in der Pollheimerstraße führt der Weg in Formation durch das Lederertor zum Minoritenplatz, wo die "große Wende" und ein Showprogramm stattfinden werden.

Eindrucksvoll wird auch das Gesamtspiel um 20 Uhr, wenn alle teilnehmenden Vereine mit hunderten Musikerinnen und Musikern gemeinsam die Innenstadt mit ihren Klängen erfüllen werden. Nach dem anschließenden Festzug zur Messehalle 1 geht dort das Musikantentreffen mit Unterhaltung von "Echt Böhmisch" über die Bühne.

Bereits am Vormittag werden sich die Musikvereine beim Beachvolleyball- und Boccia-Turnier messen. Als kostenlose Parkmöglichkeit steht das Messegelände hinter der Stadthalle zur Verfügung. Im Rathaus wird ein Infopoint eingerichtet.