Die Versteigerung zweier Amtsgebäude im Eigentum der Stadt Wels endete am 1. Oktober mit einem Teilerfolg. Während das repräsentativere Haus auf dem Stadtplatz (siehe Bericht unten) keinen Käufer fand, ging die Baudirektion in der Pfarrgasse 25 (Amtsgebäude II) mit 1,8 Millionen Euro an den Meistbietenden.