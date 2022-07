Welser klemmte sich Arm beim Reifenwechseln ein

Der Welser wechselt gegen 13:30 Uhr in einer Garage in Peuerbach die Räder an seinem Pkw. Er hob dazu das rechte Vorderrad des Fahrzeuges mit einem händisch zu bedienenden Hydraulikwagenheber an und schraubte die Radmuttern ab. Der nicht mit der Handbremse gesicherte und mit Automatikgetriebe ausgestattete Pkw rollte dabei leicht nach hinten, sodass der Wagenheber umfiel und der Wagen an der rechten vorderen Seite zu Boden fiel. Dabei wurde der rechte Arm des 40-Jährigen zwischen Vorderreifen und Kotflügel eingeklemmt.

Seine 57-jährige Mutter, die zum Reifenwechsel mitgefahren war, konnte den Nachbarn zu Hilfe holen. Dieser befreite den eingeklemmten Arm des 40-Jährigen, indem er den Pkw mit einem weiteren Wagenheber wieder anhob. Der 40-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels gebracht.