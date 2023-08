Welser Innenstadt wird nach drei Jahren Pause wieder zur Genusszone

Tausende Besucher waren 2019 bei der Premiere des Welser "Voi Guad Genussfestivals" dabei, bei dem Wirte und Direktvermarkter aus der Region die Innenstadt in eine Genussmeile verwandelten. Nach zwei coronabedingten Absagen 2020 und 2021 konnte die Veranstaltung im Vorjahr wegen Schlechtwetters nicht stattfinden. Nun gibt es ein adaptiertes Konzept für die "Voi Guad Genusstage", die am 1. und 2. September in der Innenstadt fix über die Bühne gehen werden.

Um im Fall des Falles gegen Schlechtwetter gewappnet zu sein, werden heuer mehr Pagoden aufgestellt. Fünf der zehn teilnehmenden Wirte kochen nicht auf der Straße, sondern in ihren Lokalen. Die rund 20 teilnehmenden Direktvermarkter sind mit ihren Ständen am Stadtplatz und Pollheimerpark vertreten. "Wir wollen die Erfolgsstory weiterschreiben mit einer Kombination aus regionalen Direktvermarktern und lokalen Wirten", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Es hätte viel Überzeugungsarbeit gebraucht, um alle in ein Boot zu holen, zumal auch die Personalknappheit den Gastronomen zu schaffen mache, aber die Veranstaltung werde sicher wieder Tausende Menschen zusätzlich in die Innenstadt locken und zur Belebung beitragen. Bei der Erstauflage waren damals 17 Gastwirte und 40 Direktvermarkter dabei.

Inflationsbedingt wird es den Genussteller um 5 Euro mit den jeweiligen Spezialitäten der Wirte wie bei der Premiere im Jahr 2019 nicht geben. Angeboten werden Gerichte mit einer Preisspanne von 5 bis 16 Euro, von der süßen Palatschinke bis zum Kalbsrahmgulasch. "Geboten wird auch wieder internationale Küche mit Produkten aus der Region", sagt der Vorsitzende des Tourismusverbandes Region Wels, Helmut Platzer. Vertreten sind etwa die zwei indischen Welser Restaurants Indiya und Zaffran sowie das Wakuwaku. Nicht mehr mit dabei sind Gastronomen aus der Gemeinde Kremsmünster, die Teil des Tourismusverbandes Wels ist.

Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer (VP) betont, dass sich Direktvermarkter in Wels einem breiten Publikum präsentieren könnten, auch der Wochenmarkt am Samstag werde eingebunden und stärker bespielt.

Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair ergänzt: "Die Schlagzahl an Veranstaltungen in Wels soll hoch bleiben." Auf die Genusstage folgt ab 4. September die Shopping Week mit der Shopping Night am Freitag, 8. September. Die Woche darauf lockt wieder das Welser Volksfest in die Messestadt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger