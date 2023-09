Welser Influencer besuchte seine alte Schule

Der Welser Influencer Michi Skopek war kürzlich zu Gast in alten Gefilden – seiner früheren Schule, der MS der Franziskanerinnen. Der 17-jährige Lehrling für Medienwesen scherzte vor Schülern und Lehrkräften nicht nur über seine schulische Vergangenheit, sondern berichtete auch über seinen Werdegang als gefragter Influencer.

Skopek folgen rund 50.000 Menschen auf Instagram und 180.000 auf TikTok. Sein Schwerpunkt ist die Parodie. Als genauer Beobachter stellt er humorvolle Videos über alltägliche Situationen online. Am liebsten parodiert Skopek Lehrer, Eltern und Schüler.

Bösartige Kommentare

Trotz wachsender Fangemeinde bekommt er auch vereinzelt Hass-Kommentare, die ihn anfangs stark belastet haben. Von einer Person, die ihm seine Erfolge neidete, kam sogar eine Morddrohung, doch mittlerweile geht der sympathische junge Mann mit seinen Hatern gelassen um.

Der erfolgreiche Influencer hatte bei seinem Schulbesuch auch eine Botschaft mit im Gepäck. Skopek wurde nie müde zu betonen, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit den sozialen Medien sei und dass seine Influencer-Tätigkeit nicht nur Sonnenseiten habe. "Teilweise arbeite ich bis in die Nachtstunden hinein und auch Urlaub ist für mich mittlerweile ein Fremdwort geworden", gab er gegenüber Schülern und seinen früheren Lehrern preis. Kreativität, jugendliche Energie und eine positive Lebenseinstellung geben ihm die nötige Kraft für seine Rolle als Influencer.

Die Mädchen und Burschen verfolgten seine Schilderungen mit viel Begeisterung und Interesse. Am Ende mussten auch Autogrammkarten des Welsers zur Erinnerung an einen spannenden Vormittag an seine neue Fangemeinde verteilt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper