Der Opfer des Terroranschlags vom 15. Februar in Villach gedachten am Freitag rund 120 Menschen bei einer Mahnwache in der Welser Innenstadt. Bei dem Attentat war ein 23-jähriger Syrer mit einem Messer auf wehrlose Passanten losgegangen. Ein 14-jähriger HTL-Schüler starb am Tatort, fünf weitere Menschen wurden teilweise lebensgefährlich verletzt.