Als vor drei Jahren eine Delegation der HTL Wels im Straßburger EU-Parlament das ORF-Friedenslicht übergab, konnte niemand ahnen, was auf die Weltgemeinschaft zukommen würde. Kurz darauf begann die Corona-Pandemie und hinterließ neben viel Leid auch gesellschaftlichen Unfrieden. Zu Beginn dieses Jahres überfiel Russland die Ukraine: "Das Friedenslicht als Symbol gegen den Krieg war schon lange nicht mehr so aktuell und so notwendig", sagt Direktor Bertram Geigl.