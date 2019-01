Welser HTL stellt sich ins Rampenlicht und legt nun eine eigene Zeitung auf

WELS. Oberösterreichs größte Tagesschule: Die Welser HTL macht mit einem Printmedium Werbung in und außerhalb der Schule – 22 Schüler engagieren sich im Redaktionsteam.

Julian Wieser (l.) und Dietmar Spöcker mit der Erstausgabe von „SchulZ“ Bild: müf

Mehr als 1700 Schüler in den Fachrichtungen Chemie, Elektrotechnik, IT, Maschinenbau und Mechatronik, fast 200 Lehrer und etwa 30 Mitarbeiter in der Organisation – das sind die Fakten zur HTL in der Fischergasse 30 in deren 48. Bestandsjahr.

"Wir sind eine Stadt in der Stadt, niemand weiß, was sich in diesem großen Haus alles tut – außer vielleicht der Direktor oder die Abteilungsleiter", sagt Dietmar Spöcker, ehemaliger Journalist und Deutschprofessor: "Wir wollen mit der ,SchulZ‘ das ganze Kaleidoskop unserer Schule dokumentieren und die Öffentlichkeitsarbeit verstärken – intern und nach außen." Denn auch Bildungseinrichtungen würden sich im Wettbewerb befinden – um Schüler.

Gratislektüre durch Inserate

Drei Ausgaben der "SchulZ" mit bis zu 64 Seiten sind pro Schuljahr geplant – bei einer Auflage von 4000 Stück. Sie werden kostenlos an Schüler, Eltern, Lehrer und Schulpartner verteilt. Das sind vor allem Unternehmen, die um Fachkräfte rittern und mit Inseraten das Medium finanzieren.

Der Mechatronik-Schüler Julian Wieser (15) aus Rutzenham (Bez. Vöcklabruck) ist "SchulZ"-Mitinitiator. Er schrieb bei der Schulzeitung des BRG Vöcklabruck mit und rannte mit seiner Zeitungsidee bei Spöcker offene Türen ein. 22 Burschen und Mädchen arbeiten im Redaktionsteam, auch die Abteilungsvorstände der Schule reihten sich unter die Autoren.

Weshalb verlegt die HTL im Internet-Zeitalter ein Printmedium? "Das ist die Erotik der Haptik, und wir erreichen einen größeren Leserkreis als bei einer reinen Internet-Publikation", ist Spöcker überzeugt. Schüler werden zur Zeitung greifen: Bei einem Gewinnspiel werden Buchgutscheine verlost; Hauptpreis ist allerdings ein Pkw-Abstellplatz für einen Monat auf dem Lehrer-Parkplatz. "Das wird vor allem ältere Schüler reizen, die rund um die HTL keinen Parkplatz für ihr Auto finden", sagt Spöcker.

Tag der offenen Tür: HTL Wels, Fischergasse 30, Freitag, 18. Jänner, 13 bis 17 Uhr.

