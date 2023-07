Welser Hotels dank Medizin-Aufnahmetest fast ausgebucht

In den Welser Hotels dürften zahlreiche Gäste in der Nacht auf heute schlecht geschlafen haben. An der gebotenen Qualität liegt das nicht: Heute findet in der Welser Messe der MedAT, der Aufnahmetest für das Medizinstudium an der JKU, statt. Zahlreiche der 2074 angemeldeten Teilnehmer sind schon am Vortag angereist und bescheren den Welser Hotels ausgezeichnete Buchungszahlen.

Ihre Häuser seien ausgebucht, sagte Alexandra Platzer vom Bayrischen Hof und Hotel Alexandra gestern am Nachmittag. "Viele buchen eher kurzfristig, das kennen wir schon aus den vergangenen Jahren." Der Zeitraum – Donnerstag auf Freitag – sei ideal, weil Touristen in der Regel erst am Wochenende anreisen würden und Vertreter von Montag bis Donnerstag. "Einige, die weiter anreisen, bleiben sogar zwei Tage", sagt Platzer.

Auch im Hotel Hauser sei gestern kein Platz mehr frei gewesen, berichtete Sophie Schick: "Man merkt schon, dass viele sehr aufgeregt sind." Sie sei sehr froh darüber, dass die Aufnahmeprüfung in Wels stattfinde: "Bei uns heißt das immer, dass wir für zwei Nächte bestens ausgelastet sind."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer