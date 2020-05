Welser Hotel serviert Frühstück an die Zimmertür

Einige Welser Hotels waren während der Corona-Krise nie ganz geschlossen. Obwohl der Geschäftstourismus fast zum Erliegen kam, waren Business-Gäste zu jeder Zeit willkommen.

Sophie Schick vom Hotel Hauser in der Bäckergasse hat viele ihrer Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt, um sich nun persönlich um ihre Gäste zu kümmern. "Es werden strenge Hygienevorschriften eingehalten. Nach einem genauen Plan werden alle Bereiche desinfiziert, das Frühstück wird individuell zusammengestellt und an die Zimmertür geliefert."

Da für Urlauber die Beherbergung erst am 29. Mai startet, war in breiten Bevölkerungsteilen von einer Corona-bedingten Schließung der Hotels die Rede: "Dem ist nicht so. Einige Welser Hotels haben geöffnet, und alle freuen sich sehr über die Unterstützung der lokalen Bevölkerung", sagt Schick. Es sei schön, Gastgeberin zu sein. Aktuell sei zwar alles ein bisschen anders, aber man spüre den Zusammenhalt, betont die Hoteldirektorin.

Nach Aufsperren der Gastronomie bietet Schick ab 17. Mai in ihrem Haus jeden zweiten Sonntag eine kulinarische Frühstücksreise an. "Nicht wie gewohnt in Form eines Buffets, sondern à la carte", sagt die Geschäftsfrau. Reservierungen werden ab sofort entgegengenommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.