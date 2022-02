Mit einem in Eigenregie entstandenen Arbeitszeitmodell will Sophie Schick vom Boutique Hotel Hauser ihr Unternehmen zukunftsfit machen. Das fünfköpfige Rezeptionsteam und die Direktionsassistentin arbeiten künftig nur noch an vier Tagen pro Woche. Auf diese Weise wird den Mitarbeitern, die an der Bar, bei Veranstaltungen und beim Frühstücksbuffet eingesetzt sind, die Wochenarbeitszeit von 40 bzw. 41 Stunden auf 36 Stunden gekürzt.