Welser Heimstätte startet Infokampagne gegen Gewalt

Dabei werden die Bewohner durch einen Aushang beispielsweise darüber informiert, was man als Nachbar gegen Gewalt unternehmen kann. Gleichzeitig finden von Gewalt betroffene Frauen wichtige Telefonnummern, an die sie sich wenden können. Die angegebenen Notrufnummern sind rund um die Uhr erreichbar, die Mitarbeiterinnen am Ende der Leitung bieten sofortige Unterstützung und Hilfe. Die Aktion soll Schritt für Schritt auf alle Mehrparteienhäuser der verschiedenen Wohnungsgenossenschaften und Wohnbauträger sowie Wohnungsverwaltungen in Wels ausgeweitet werden.

