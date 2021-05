Nach mehr als einem Jahr Zwangspause startete der Hans-Sachs-Chor in der Vorwoche mit einer ersten Probe. In dem von der Stadt zur Verfügung gestellten Veranstaltungszentrum Minoriten kamen die Sängerinnen und Sänger zusammen, um nach langer Chor-Abstinenz und unter Einhaltung der 3-G-Regeln buchstäblich wieder in Stimmung zu kommen.